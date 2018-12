12.12.2018 00:00 Olohuone luonnonmaisemassa VIIHDE Korkeakosken kalamaja avasi ovensa jälleen. Kari Lampinen osti kahvila-ravintola Korkeakosken kalamajan kiinteistön syyskuussa. Aniharvoin on mahdollisuus ihastella suomalaista teollisuushistoriaa ja nykyisyyttä sekä sen voimanlähdettä, vuolasta jokea ja jokimaisemaa, jollainen avautuu Korkeakosken kalamajan kabinetista. Menneen maailman muistot heräävät myös kahvila-ravintolana uusin yrittäjävoimin jatkavan, vuonna 1906 rakennetun kiinteistön sisätiloissa.

–Miljöö on osa Kotkan kansallista kaupunkipuistoa. Kalamajan ja Kymijoen välissä on jyrkkä rinne, jonka vaahteravaltaista kasvustoa on runsaalla kädellä karsittu. Remontissa rakennuksen, jonka paikalta tulipalo on tuhonnut kaksi aikaisempaa taloa, karaattilevypinnan vaihdoimme lautavuoraukseen, kertoo Kalaravintola Möljä Oy:n yrittäjä Kari Lampinen, jonka yritys on pyörittänyt vuodesta 2013 Kuusisen kalamajaa.



–Ruokapuolta on tarkoitus laajentaa muun muassa lounasaterioilla. Tarjolle tulee rysällä pääasiassa itse kalastamaani ja Kuusisen kalasatamassa savustamaani sekä jalostamaani kalaa, mutta myös jotain lihapuolta ynnä muuta mättöä.

–Ruoat ja lohileivät tekee henkilökunta, jota ympärivuotisesti on palkattuna kolme–neljä ja kesäsesonkeina pidemmillä aukioloajoilla kaksi–kolme enemmän.



–Tarkoituksenani on rakentaa tänne Korkeakoskelle kevään mittaan savustusuuni ja ryhtyä myymään ulos savustettua ja graavia kalaa, mainitsee Lampinen, jonka kalastamaa kuhaa, siikaa ja merilohta on ollut tarjolla aikaisemmin Kuusisen kalamajalla.

Itsenäisyyspäivän aattoiltapäivästä kansaa alkaa kasaantua Korkeakosken kalamajan saliin. Anneli Pöyhönen virittelee karaokelaitteita ja hymähtää, että kaksi kertaa viikossa järjestettävistä karaoketapahtumista on tullut nopeasti suosittuja.



Kalamajan sisätilojen 60:een asiakaspaikkaan sisältyy 12-paikkainen kabinetti. Etupihan terassilla on 20 ja takapihan terassilla 40 asiakaspaikkaa.

–Keväällä toteutamme terassin laajennuksen, joka ei kuitenkaan lisää asiakaspaikkalukua.

–Tulevaisuudessa remontin jälkeen avaamme siipirakennuksessa sijaitsevan saunan yleisölle.

–Pääosa asiakkaista on kyläläisiä, arvioi Lampinen ja uskoo, että kylän olemattomat palvelut tukevat kalamajan toimintaa.

Kalamajalla myydään kalastuslupia heittolaitureille.

