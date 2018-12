15.12.2018 00:00 VIRKAKYNÄSTÄ: Alkuja uudessa kotisatamassa Aikalailla yhdeksän kuukautta sitten minulla oli ilo aloittaa työskentely Kotkan kaupungin virkajohdossa. Alkuun viransijaisena ja toukokuun alusta lukien varsinaisena kaupunginjohtajana. (Kuva: Juha Metso) Tiesin tullessani, että odotukset olivat suuret, sillä olihan edeltäjäni toiminut kaupunginjohtajan tehtävässä peräti 16 vuotta. On selvää, että noin pitkällä ajanjaksolla organisaatio oppii tiettyyn tapaan toimia ja tuollaisella ajanjaksolla johtaja tottuu johtamaan organisaatiota omalla tavallaan. Tämän tosiseikan edessä oli tiedossa, että muutoksia uudelta johtajalta odotettiin kovasti.

Toiset odottivat varmasti nopeampaa muutostahtia ja toiset taas hieman hillitympää vauhtia.



Alussa sain hypätä monessa isossa asiassa liikkuvaan junaan, joka ei ikävä kyllä ollut rantaradalla. Kaupunkistrategian laatiminen oli hyvässä mallissa ja pitkällä prosessissa, maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmistelu oli vahvassa vauhdissa ja tähän liittyvä organisaatiomuutos suunnittelussa. Tapahtumakeskuksen sekä ammattikorkeakoulukampuksen suunnittelu oli väkevästi vireillä. Kaupunkistrategia valmistui toukokuussa ja sen valmistelusta kaupunki onkin saanut kiitosta ja se on herättänyt laajaa mielenkiintoa myös kaupunkimme ulkopuolella.

Vapaaehtoisen kuntayhtymän perussopimukset hyväksyttiin pienen takkuilun jälkeen kaikissa maakunnan kunnissa keväällä. Omasta mielestäni tämä on ollut kokonaisuudessaan hyvä liike valtakunnalliseen uudistukseen liittyvän epävarmuuden vuoksi. Vapaaehtoisella kuntayhtymällä Kymenlaaksossa on otettu vahva etukeno tulevaan.

Kaupungin organisaatio viilattiin pienellä muutoksella kesäkuussa niin, että kaupungille vuodenvaihteen jäävät palvelut voidaan varmistaa. Tapahtumakeskuksen hankesuunnitelman valtuustomme hyväksyi tietyillä reunaehdoilla loppuvuodesta. Päättäjäjoukkomme on tehnyt määrätietoisia päätöksiä näiden uudistusten osalta vieden niitä vahvasti eteenpäin. Päätösten tekemiseen liittyy kaupungissa aina politiikkaa ja se tuo oman värin yhteisten asioiden hoitamiseen. Päätösten ja päättäjien johdonmukaisuus sekä sitoutuneisuus ovat valmisteluorganisaatiolle arvokas asia. Alkukuukausien aikana olen huomannut, että täällä meillä se on pääsääntöisesti hyvällä tasolla, joitain pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta.



Kun itsellä on taustalla liki 20 vuotta kuntajohtamista, niin omassa ajatusmaailmassa on ollut selvää, että uuteen paikkaan ei ole koskaan syytä marssia takki levällään. Jokaisella paikkakunnalla on oma tapa, tausta, historia sekä kulttuuri viedä asioita eteenpäin. Vaikka kaupungit ja kunnat hoitavat samoja tehtäviä, niin niitä toteutetaan hyvinkin eri tavalla.

Olen jo aiemmin huomannut, että vaatii puolesta vuodesta vuoteen päästäkseen sisälle organisaation toimintatapoihin sekä -kulttuuriin. Vaikka varmasti jollain suunnalla oli odotettu uutta johtajaa, joka muuttaa hetkessä kaiken, niin tuskin sellaista ihmeiden tekijää on olemassakaan. Kenelläkään ei ole edellytyksiä alkaa mestaroimaan muutoksia tuntematta peliä tai kortteja joilla pelataan. Vie oman aikansa ennen kuin organisaatio tottuu johtajaan ja johtaja tutustuu organisaatioon ja sen muutettaviin osiin. Satamakaupungissa useat tietävät, ettei valtamerilaiva hetkessä tee äkkikäännöstä ja tärkeintä on, että laiva pysyy myrskyssäkin pinnalla.



Itse asiassa ennen koeaikani loppumista kävimme vakavia keskusteluja siitä, että oliko koeaika riittävä kokemus yhteisestä taipaleestamme. Pohdintaa tästä kävin myös itse sisäisesti, koska tunnistin, että olin tehnyt vääriä olettamuksia ja virhearvioita vallalla olleista toimintatavoista sekä johtamiseen liittyneistä odotuksista. Tiettyjen asioiden suhteen olin ollut liian sinisilmäinen ja ehkä osin täysin puusilmä. Alkusyksyllä oli peiliin katsomisen hetki sekä tosiasioiden tunnistamisen aika ja näistä seurannut purjeiden uusi nostaminen.



Näiden alkukuukausien aikana olen koettanut tavata ja kohdata kaupunkilaisia monenlaisissa tilaisuuksissa, tapahtumissa ja aivan vapaamuotoisissa kohtaamisissa esimerkiksi torikahvien puitteissa. Nämä ovat olleet oikein miellyttäviä tapaamisia, jotka ovat antaneet voimaa arkisiin haasteisiin. Haluan sanoa kaikille kohtaamilleni kotkalaisille reilut, rohkeat ja rakkaat kiitokset lämpimästä vastaanotosta. Minä viihdyn täällä ja tiedän, että keväällä tänne muuttava perhe sulautuu kotkalaisten joukkoon mainiosti.



Talousarvion tultua hyväksytyksi on edessämme uusi etsikkoaika muutoksille, kun alamme tehdä talouden tasapainottamisohjelmaa valtuuston päätöksen mukaisesti. On selvää, että julkisia palveluja tuottavan organisaation johtaja ei voi miellyttää kaikkia ja kaverijoukko voi pienentyä, kun koetamme saada kaupungin talouden oikenemaan. Onneksi valtuustosalissa ovat kaikki laidasta laitaan sitä mieltä, että talous on saatava tasapainoon. Tavoitteemme on siis yhteinen ja lähtökohta on siten hyvä. Tasapainottamisen keinovalikoimasta ei sitten varmaan enää löydykään yksimielisyyttä, mutta näistä haasteista sitten tarkempaa tarinaa ensi vuonna.



Toivotan kaikille lukijoille oikein rauhallista joulun aikaa sekä menestystä vuodelle 2019 Timo Koivusalon sanoittaman laulun sanoilla: ”Kotkat lentää joskus matalalla, kanat ei koskaan korkealla.” Puhaltakaamme yhdessä tuulta Kotkan siipien alle, niin se antaa meille mahdollisuuden liitää ylhäälle.

Esa Sirviö

Kotkan kaupunginjohtaja



